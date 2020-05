Amnesia Rebirth, l'orrore aumenterà col passare del tempo: la promessa di Frictional

L'annuncio di Amnesia: Rebirth ha segnato l'ufficiale ritorno sulla scena videoludica del'horror a marchio Frictional Games, già autori, oltre che della serie Amnesia, anche di SOMA.

E a quanto pare, il team di sviluppo ha tutta l'intenzione di mettere in campo ogni artificio per causare inquietudine nel proprio pubblico. "Quando abbiamo iniziato con Amnesia: The Dark Descent, - racconta il direttore creativo Thomas Grip - una delle cose che volevamo fare era avere al suo centro un dato nucleo tematico. Volevamo parlare di malvagità umana. Sembra che quello sia passato in un qualche modo in secondo piano e che il focus fosse invece su un 'Oh, sono così spaventato, il mostro sta arrivando'. Quindi abbiamo voluto dargli un'altra opportunità. Non nel proporre esattamente lo stesso tema, ma nel realizzare qualcosa in cui l'orrore non sia qualcosa che si manifesta solo in frangenti così brevi, ma qualcosa che cresce nel tempo".



Ambientato nell'universo del primo Amnesia, Rebirth metterà i giocatori nei panni i Tasi Trianon, donna che si risveglia prima di memoria, in prossimità di un aereo abbandonato, nel cuore del deserto algerino. Per ulteriori dettagli sugli incubi che si scateneranno su PC e PlayStation 4 entro la fine del 2020, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra anteprima di Amnesia: Rebirth.