Amnesia Rebirth, l'orrore rinasce a ottobre: il nuovo trailer svela la data di lancio

Dagli autori di SOMA e Penumbra, è giunto un nuovo annuncio nel corso del mese di marzo. In primavera, gli sviluppatori di Frictional Games hanno infatti presentato al pubblico il primo trailer di Amnesia: Rebirth.

Dopo l'apprezzato Amnesia: The Dark Descent, il team di sviluppo torna a proporre agli appassionati di horror un'avventura dagli inquietanti risvolti psicologici, pronta a turbare il sonno dei videogiocatori. A dieci anni di distanza dal debutto della saga, si prepara infatti ad approdare sul mercato anche Amensia: Rebirth. Il gioco, destinato a farsi strada nelle librerie PlayStation 4 e PC, si è reso di recente protagonista di un nuovo filmato.



L'ultimo trailer pubblicato da Frictional Games, visionabile direttamente in apertura a questa news, ha consentito di dare un ulteriore sguardo alle atmosfere del gioco. Il video ha inoltre confermato la data di lancio di Amnesia: Rebirth, che sarà disponibile giusto in tempo per Halloween: l'appuntamento con l'esordio della cupa avventura è infatti fissato per il prossimo 20 ottobre: siete ansiosi di saperne di pi§?

In attesa di poter mettere mano al titolo completo, sulle pagine di Everyeye trovate la nostra anteprima di Amnesia: Rebirth. Siete pronti a immergervi ancora una volta nelle atmosfere cupe e inquietanti dipinte da Frictional Games?