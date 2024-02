Amnesia The Bunker si aggiorna: la nuova patch introduce la difficoltà 'Molto Facile'

Nel mentre attendiamo di scoprire se nel futuro di Frictional Games ci sarà davvero meno spazio per il genere horror, gli sviluppatori hanno distribuito un nuovo update per Amnesia The Bunker, con cui il titolo accoglie un nuovo livello di difficoltà.

L'aggiornamento 1.31 di Amnesia The Bunker contribuisce ad introdurre una serie di migliorie per la quality of life generale dell'esperienza horror, che dovrebbe ora risultare più godibile, stabile e fluida. Scorrendo le patch notes dell'aggiornamento, scopriamo anche come gli sviluppatori abbiano pensato di aggiungere la difficoltà "Molto Facile", magari per venire incontro a quegli utenti che fanno particolare fatica ad approcciarsi al genere horror. Di seguito i cambiamenti più importanti della patch 1.31:

Aggiunta la nuova difficoltà "Molto facile";

Implementata una modalità di attivazione/disattivazione dedicata all'inclinazione della camera;

Aumentata la dimensione dei caratteri dei sottotitoli con l'opzione "Molto grande";

Tremolio della camera disabilitato quando è abilitato "Movimento della camera ridotto";

Migliorata l'estetica e la leggibilità di alcune foto;

Risolto un problema per cui la torcia poteva rimanere accesa quando abilitata la modalità di attivazione/disattivazione dell'uso dell'oggetto;

Risolto un problema legato all'icona di interazione del fusibile nell'Officer Hub;

Risolto un problema che rendeva difficile ottenere l'obiettivo "Toot Sweet" giocando a 120 FPS.

Gli sviluppatori hanno spiegato tramite un post su X|Twitter che, selezionando la nuova difficoltà, "tutti i cursori nelle impostazioni personalizzate sono abbassati di un livello rispetto alla normale modalità facile". Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo sulle pagine ufficiali di Frictional Games. Se invece siete interessati a scoprire di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Amnesia The Bunker.