Amnesia The Bunker, arriva oggi la demo gratis: link per il download

Dopo il secondo rinvio della data di lancio di Amnesia: The Bunker, arriva ora una prima occasione per provare con mano il nuovo horror sviluppato da Frictional Games.

La software house ha infatti mantenuto la promessa fatta al pubblico e a breve gli appassionati potranno procedere con il download di una demo gratuita del titolo. Il lancio del contenuto è atteso per la giornata di oggi, mercoledì 23 maggio. Nonostante il debutto di Amnesia: The Bunker sia atteso su più piattaforme, Frictional Games ha deciso di limitare la pubblicazione della demo al solo ecosistema PC.



In vista dell'approdo su Steam della versione di prova dell'horror, vi proponiamo di seguito il link dal quale sarà possibile procedere con il download:

In attesa dello sblocco del contenuto, ricordiamo che è possibile farsi un'idea delle atmosfere claustrofobiche del titolo grazie a un ricco video gameplay di Amnesia: The Bunker . In seguito al già citato rinvio, l'horror diverrà disponibile sul mercato videoludico a partire dal prossimo. Oltre che su PC (via Steam, Epic Games Store e GOG), Frictional Games porterà la sua produzione anche sui lidi di