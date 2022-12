Amnesia The Bunker: atmosfera claustrofobica da Prima Guerra Mondiale nel Teaser Trailer

L'atmosfera festiva ha evidentemente reso i ragazzi di Frictional Games più inclini alla condivisione, dal momento che in questi giorni ci hanno regalato diversi assaggi di Amnesia: The Bunker, il nuovo survival horror in prima persona sul quale stanno lavorando.

Nei giorni che hanno seguito l'annuncio ufficiale di Amnesia: The Bunker, avvenuto all'inizio del mese di dicembre, gli sviluppatori svedesi hanno condiviso diverse clip di gameplay, inclusa una in cui, attraverso l'impiego di un mattone, hanno messo in risalto l'implementazione della fisica nel survival horror.

Oggi, sul finire del 2022, possiamo invece gustarci un breve teaser trailer, purtroppo poco rivelatorio, ma perfettamente in grado di restituire le atmosfere claustrofobiche del bunker della Prima Guerra Mondiale nel quale si svolge la vicenda. Lasciato solo tra le mura della struttura con un unico proiettile nel caricatore, il protagonista - un soldato francese di nome Henri Clément - è chiamato a sopravvivere all'oscurità opprimente e alle entità che si celano al suo interno. I ragazzi di Frictional Games assicurano che ogni sua azione e decisione influenzerà lo svolgimento dell'avventura e le reazioni dell'ambiente di gioco, una meccanica che, unitamente al sistema di randomizzazione degli eventi, contribuirà a mantenere la tensione costante e rendere ogni playthrough unico e differente dagli altri.

Prima di lasciarvi alla visione del teaser trailer di Amensia: The Bunker allegato in cima a questa notizia, vi ricordiamo che il gioco è atteso nel corso del mese di marzo 2023 su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PC, con tanto di approdo al day-one nel catalogo di Xbox e PC Game Pass. Già che ci siete, fate anche un ripasso dell'ultimo episodio della serie con la recensione di Amnesia: Rebirth.