Amnesia The Bunker: atmosfere claustrofobiche nei 10 minuti di video gameplay

Chiariti i motivi del rinvio di Amnesia The Bunker, per i ragazzi di Frictional Games è giunta l'ora di mostrarci il loro prossimo, claustrofobico survival horror con un video da dieci minuti composto interamente da scene di gameplay inedite.

Il protagonista della nuova esperienza a tinte oscure degli autori di SOMA sarà Henri Clément, un soldato francese costretto a rivivere costantemente l'angoscia e l'orrore patito nei bunker dove ha combattuto nel corso della Prima Guerra Mondiale.

Lo scenario interattivo confezionato dagli sviluppatori svedesi sarà la rappresentazione plastica degli incubi ad occhi aperti vissuti da Henri, tra creature deformi, porte da abbattere e trappole da disinnescare per ricavarci una via di fuga da questo labirinto oscuro.

Nel corso dell'avventura, la grande interattività ambientale promessaci dal team Frictional darà ai fan del genere l'opportunità di decidere di volta in volta le azioni da compiere per superare gli ostacoli, pur sapendo che ad ogni azione ci sarà una reazione da parte delle entità paranormali che si nascondono nel buio.

In ragione dell'ultimo posticipo, il lancio di Amnesia The Bunker è previsto per il 23 maggio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con approdo dal day one nel catalogo di Xbox e PC Game Pass. Avete già dato un'occhiata allo Story Trailer di Amnesia The Bunker?