Neppure Amnesia The Bunker ce la fa: Frictional lo ha rinviato, non esce più a marzo

Il calendario delle uscite del mese di marzo continua ad assottigliarsi. Dopo aver appreso del rinvio di Star Wars Jedi: Survivor, oggi siamo costretti a metabolizzare anche il posticipo di Amnesia: The Bunker.

Attraverso i propri canali social, gli sviluppatori svedesi di Frictional Games hanno comunicato la decisione di rinviare l'uscita di Amnesia: The Bunker di circa due mesi, che dunque non uscirà più a marzo bensì il 16 maggio 2023. Accogliamo l'annuncio dello slittamento con un po' di sorpresa, dal momento che il gioco era stato annunciato poco tempo fa, più precisamente il 1° dicembre 2022, ma quanto pare gli sviluppatori hanno dovuto affrontare dei problemi imprevisti.

"Il team qui a Frictional Games ha trascorso un inverno difficile con una sfilza di malattie che hanno compromesso lo sviluppo", hanno scritto su Twitter. "Siamo un team piccolo e cose del genere impattano pesatamente sulla produzione. È importante per noi rendere giustizia al gioco, dunque preferiamo non andare di fretta. Il team sta lavorando sodo per realizzare la miglior versione di Amnesia: The Bunker e qualche settimana in più farà la necessaria differenza.

Alla luce di questi problemi, non possiamo che accogliere favorevolmente la decisione di posticipare la data di pubblicazione di Amnesia: The Bunker, che come qualsiasi altro gioco in via di sviluppo merita tutta l'attenzione possibile. L'appuntamento con le atmosfere horror claustrofobiche del bunker della Prima Guerra Mondiale è dunque rimandato al 16 maggio 2023 sulle piattaforme già annunciate precedentemente, ossia PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, con tanto di lancio immediato in Game Pass.