Amnesia The Bunker: la guida con i trucchi per sopravvivere

Come vi raccontiamo nella nostra Recensione di Amnesia The Bunker, il nuovo survival horror in prima persona di Frictional Games ci trascina nell'orrore della Prima Guerra Mondiale. Nei panni di un soldato francese, Henri Clement, dovremo aprirci un varco in un'oscurità da incubo.

Poiché la missione principale del gioco è propriamente quella di sopravvivere, dovremo fare tutto quanto è in nostro potere per affinare le nostre capacità di sfidare la morte senza soccombervi. Non lasciamoci cogliere di sorpresa, allora, e impariamo in questa guida 5 consigli base per approcciarci con successo ad Amnesia: The Bunker.

Salvare spesso

Contrariamente a molti altri giochi moderni, Amnesia: The Bunker non dispone di una funzione di salvataggio automatico. Questo significa che ogni errore ci costerà molto caro. Per evitare di pentirci amaramente della nostra avventatezza, ricordiamoci di salvare spesso ricorrendo alla funzione di salvataggio manuale. Per poter salvare manualmente il gioco, ci basterà interagire con l'apposita lanterna di salvataggio che troveremo nelle relative stanze di salvataggio, veri e proprie barlumi di speranza nei quali conservare e aggiornare tutti i nostri progressi nel corso del gioco.

Accogliere l'imprevisto

Amnesia: The Bunker è pensato per non essere un gioco semplice. Per questa ragione, alcuni elementi di gameplay varieranno in modo casuale ad ogni partita. Tra questi, segnaliamo:

Le combinazioni dei codici a quattro cifre per armadietti e porte (così come la posizione in cui trovarli);

per armadietti e porte (così come la posizione in cui trovarli); La collocazione di alcuni oggetti e di alcune risorse, così come quella di alcune trappole.

Questo significa che non potremo pianificare il nostro itinerario con meticolosa cura, neanche se siamo giocatori esperti. Esistono, inoltre, speciali oggetti chiave, come l'accendino e la maschera antigas, che nella prima partita si troveranno sempre nella stessa posizione, ma nelle successive saranno reperibili da un cadavere determinato casualmente.

Mantenere attivo il generatore

L'unico rifugio che abbiamo a disposizione tra le atmosfere claustrofobiche di Amnesia The Bunker è illuminato da alcune lampadine che sfarfallano fra un corridoio e l'altro. La corrente elettrica, però, è tratta da un unico generatore che consuma molto carburante e necessita di regolare manutenzione. Se non riusciremo ad alimentare costantemente il generatore, ci ritroveremo completamente immersi nel buio, più che mai vulnerabili alla minaccia che brama la nostra morte. Il generatore è dunque un elemento cardine e sarà fondamentale mantenerlo attivo per evitare un incremento inaspettato nella difficoltà del gioco.

Crearsi un percorso

Come dicono gli amici inglesi, "Where there's a will, there's a way". Se pensiamo che il percorso sia bloccato, fermiamoci un attimo ad analizzare l'ambiente. Molto spesso potremo distruggere le strutture di legno, come le porte, usando i più svariati metodi, come lanciarvi contro un mattone per due volte, far esplodere su di esse una granata, far detonare un barile di esplosivo o addirittura farle distruggere da un mostro. Anche i lucchetti possono essere forzati con gli stessi disparati (talvolta disperati) stratagemmi, oppure semplicemente annientati con armi o cesoie. Queste ultime possono spezzare anche una catena, mentre per oltrepassare le griglie di ventilazione servirà necessariamente una chiave inglese.

Mantenere un basso profilo

Se non è strettamente necessario, riduciamo al minimo il rumore. La bestia ci sta cercando e il suo udito è piuttosto sviluppato, perciò pensiamo sempre prima di agire e facciamo in modo che il nostro passo sia felpato, così come le nostre interazioni con l'ambiente. In situazioni di pericolo, conviene anche accovacciarsi. Con questa manovra, spesso riusciremo a creare il silenzio necessario per allontanare la bestia dalle nostre vicinanze. In genere questo accorgimento funziona per qualsiasi nuova area di Amnesia: The Bunker.