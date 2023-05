Amnesia The Bunker nuovamente rinviato: l'horror ha una nuova data, ma sarà presto in Demo

Chi si preparava a immergersi nelle atmosfere da incubo di Amnesia The Bunker dovrà attendere ancora un po'. I ragazzi di Frictional Games hanno infatti deciso di prendersi più tempo (ma non troppo) per completare i lavori sul loro prossimo survival horror. Ma c'è una buona notizia: ci sarà presto una Demo!

Nella lettera aperta pubblicata su Twitter dalla software house svedese, gli autori di Amnesia The Bunker spiegano che la data di uscita del titolo è stata rinviata "a causa di problemi di certificazione. La decisione di posticipare il titolo è fondamentale per assicurarci di pubblicare il gioco senza questo problema. Il tempo extra ci consentirà quindi di risolverlo e di garantire la migliore esperienza possibile al momento di lancio".

In conseguenza di questa scelta, la nuova data di commercializzazione di Amnesia The Bunker è fissata al 6 giugno su PC (Steam ed Epic Store), PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Per indorare l'amara pillola del posticipo di due settimane, il team di Frictional Games si riaffaccia nuovamente sui social per riferire agli appassionati di avventure horror che a partire da lunedì 22 maggio sarà possibile scaricare gratuitamente una Demo di Amnesia The Bunker su Steam.

In attesa di immergerci nella dimensione a tinte oscure del nuovo horror in arrivo a inizio giugno su PC e console Sony e Microsoft di ultima generazione, vi ricordiamo che su queste pagine potete ammirare lo Story Trailer di Amnesia The Bunker.