Amnesia the Bunker fa paura tutto l'anno, ma ad Halloween ancora di più: arriva l'update

Amnesia The Bunker, il gioco horror in prima persona ambientato in un bunker della Prima Guerra Mondiale, sta per ricevere un aggiornamento che inciderà principalmente sul livello di difficoltà, rendendolo ancora più impietoso.

A dare l'annuncio, in un breve video pensato ad arte, è Fredrik, Creative Lead del gioco. Con il viso a favor di telecamera, debolmente illuminato da una luce rosso sangue e l'oscurità tutt'attorno a sé, lo sviluppatore di Frictional Games, esorta a prepararsi per il 25 ottobre, data di uscita dell'update.

"L'aggiornamento di Halloween per Amnesia The Bunker arriva il 25 ottobre", sibila nel video Fredrik, utilizzando la voce più macabra possibile e lasciando presagire che ci saranno ancora diversi buoni motivi per spaventarsi.

Nel gioco (qui trovate la nostra recensione di Amnesia The Bunker), un mostro implacabile, guidato dall'intelligenza artificiale, perseguita il giocatore. La sopravvivenza dipende dalla ricerca di strumenti, dalla creazione di oggetti e dal mantenimento delle luci accese.

Proprio a proposito di sopravvivenza, il nuovo aggiornamento aggiunge un nuovo livello di difficoltà estremo, oltre che qualche opzione per personalizzare l'esperienza di gioco attraverso un apposito menu con trenta voci diverse, che ci consentiranno di influire sui ritrovamenti (per esempio diminuendo la quantità di munizioni che si trovano), sulla durata delle luci a nostra disposizione o sul numero di trappole in cui potremo incappare.

Chi desidera alzare la curva di difficoltà, dunque, potrà mettersi alla prova con un gameplay decisamente spaventoso. In tal caso, può tornare utile la nostra guida con i trucchi per sopravvivere in Amnesia the Bunker.