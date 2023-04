Amnesia The Bunker è stato rinviato, ma non si farà attendere per molto

Anche oggi non sono mancati i rinvii e, dopo aver appreso della nuova data d'uscita di Endless Dungeon, arriva una notizia simile anche per Amnesia The Bunker.

Ecco di seguito il messaggio condiviso sui social dagli sviluppatori:

"Un saluto a tutti. Stiamo spostando la data d'uscita di Amnesia: The Bunker di una settimana ed ora il gioco arriverà il 23 maggio 2023. Questa scelta ci consentirà di avere del tempo aggiuntivo per migliorare il gioco ed essere sicuri che tutto sia perfetto per il lancio. Apprezziamo la vostra pazienza e speriamo che giocherete Amnesia: The Bunker. Vi assicuriamo che ne varrà la pena! Amnesia: The Bunker sarà disponibile su Steam, Epic Games Store, GOG, PlayStation e Xbox a partire dal 23 maggio 2023."

Come potete intuire, si tratta di un posticipo trascurabile, visto che il gioco arriverà con un ritardo di solo una settimana rispetto a quanto previsto. Per chi non lo sapesse, il nuovo Amnesia doveva uscira il 16 maggio 2023 ed ora arriverà il 23 maggio 2023 su tutte le piattaforme ad eccezione di Nintendo Switch.

In attesa di poter provare il gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate lo Story Trailer di Amnesia The Bunker.