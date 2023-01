Amnesia The Bunker, alla scoperta del gameplay: la nuova clip mostra le granate a gas

Tra i tanti equipaggiamenti che andranno a caratterizzare la struttura open end dell'horror Amnesia The Bunker ci saranno anche le granate a gas, svelano i ragazzi di Frictional Games con l'ultimo video gameplay che ci immerge nelle atmosfere a tinte oscure di questa avventura in soggettiva.

La clip confezionata dalla casa di sviluppo svedese mostra il protagonista alle prese con un branco di ratti dagli occhi demoniaci che ne ostacolano il cammino: il nostro alter-ego si vede perciò costretto a 'ricorrere alle maniere forti' lanciando una granata per disperdere i topi, non prima però di aver indossato una maschera antigas.

Il filmato riflette l'approccio adottato da Frictional Games nell'erigere l'impalcatura ludica, narrativa e contenutistica di quest'opera: gli autori europei promettono infatti di offrirci una maggiore libertà d'azione e di movimento, garantendoci al contempo una più ampia rosa di equipaggiamenti da cui attingere per completare le attività.

Il soldato francese della prima guerra mondiale che interpreteremo potrà quindi decidere in completa autonomia quali strategie adottare per ricavarsi una via di fuga da questo incubo paranormale che assumerà la forma dei cunicoli di un bunker infestato.

Il lancio di Amnesia The Bunker è previsto a marzo su PC, PS4, Xbox One e Xbox Series X/S, con ingresso dal day one nel catalogo di Xbox e PC Game Pass. Nel caso ve la foste persa, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Amnesia Rebirth.