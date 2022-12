Amnesia The Bunker: la struttura 'open end' dell'horror nella nuova clip

L'annuncio ufficiale di Amnesia The Bunker ha solleticato la fantasia dei tantissimi appassionati della serie horror, e così i ragazzi di Frictional Games decidono di riaffacciarsi sui social per mostrare una nuova clip e descrivere la struttura 'open end' del gameplay del loro prossimo horror in soggettiva.

L'ultimo contributo multimediale offertoci dalla software house svedese ci reimmerge nelle atmosfere da incubo di Amnesia The Bunker per sottolineare la natura 'open end' del design dell'opera: come mostrato dagli stessi ragazzi di Frictional Games nel reveal trailer, il nuovo capitolo di Amnesia offrirà infatti una maggiore libertà d'azione e di movimento.

Il design semi-open world dovrebbe riflettersi in un'esperienza di gioco ancora più tesa e avvincente, anche nelle azioni più 'semplici' da compiere come l'apertura di una porta. Il nostro alter-ego, un soldato francese della prima guerra mondiale, dovrà infatti ricavarsi una via di fuga da un incubo paranormale che assumerà la forma dei cunicoli di un bunker infestato: per riuscire nell'impresa, il giocatore dovrà interagire con lo scenario utilizzando tutta una serie di strumenti per risolvere gli enigmi ambientali.

Amnesia The Bunker è previsto al lancio nel 2023 su PC PS4, Xbox One e Xbox Series X/S, con approdo dal day one nel catalogo di Xbox Game Pass. Prima di lasciarvi alla nuova clip, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere la recensione di Amnesia Rebirth.