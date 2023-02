Amnesia The Bunker: la struttura 'open end' dell'horror nel video sulle trappole

Dopo averci mostrato le granate a gas di Amnesia The Bunker, i ragazzi di Frictional Games pubblicano un nuovo video gameplay che descrive, questa volta, l'importanza delle attività da svolgere per disinnescare le trappole disseminate nello scenario a tinte oscure.

La clip della software house svedese testimonia così il lavoro svolto dagli autori della serie horror di Amnesia per rendere ancora più interattiva e 'libera' l'esperienza a tinte survival da fruire esplorando i cunicoli di questo bunker infestato.

Proprio come mostrato nel video che mostra come disinnescare le trappole, la struttura semi-open world del nuovo capitolo di Amnesia dovrebbe riflettersi in un gameplay ancora più immersivo e avvincente, sia nelle fasi più concitate dell'avventura che nei frangenti più 'riflessivi'. Per riuscire a ricavarsi una via di fuga da questo incubo ad occhi aperti, il nostro alter-ego dovrà utilizzare gli strumenti reperiti nello scenario per risolvere gli enigmi ambientali e interagire con i tanti elementi dinamici della mappa come porte, botole e, appunto, trappole.

In ragione dell'ultimo rinvio di Amnesia The Bunker, il lancio del nuovo survival horror di Frictional Games si farà attendere fino al 16 maggio su PC, PS4, Xbox One e Xbox Series X/S, con approdo immediato nel catalogo di Xbox Game Pass.