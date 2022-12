Amnesia The Bunker: svelato il nuovo capitolo della serie horror, su Game Pass dal day one - Aggiornata

Le fucine digitali di Frictional Games sfornano il video di presentazione di Amnesia The Bunker, una nuova esperienza a tinte horror da vivere nel 2023 su PC, PlayStation e Xbox. Il titolo promette di espandere l'esperienza di gioco della serie di Amnesia offrendo una maggiore libertà in un mondo semi-open world.

Come possiamo ammirare nel trailer che campeggia a inizio articolo, la software house svedese punta infatti a calamitare le attenzioni degli appassionati offrendo loro l'opportunità di scegliere il proprio stile di gioco mentre esplorano liberamente l'ambientazione.

A detta di Frictional Games ci saranno pochissimi eventi 'scriptati', con tutte le conseguenze che possiamo facilmente intuire in termini di pathos e di tensione da avvertire nel corso di un'avventura dove la minaccia sarà sempre presente.

La libertà di gameplay si rifletterà negli approcci survival da adottare di volta in volta per avere la meglio sulla creatura ultraterrena che alberga nella mente del nostro alter-ego, un soldato francese turbato dalla sua amnesia che ricostruisce i tetri cunicoli di un bunker della prima guerra mondiale. Armati di revolver e di una torcia a dinamo, i giocatori "avranno il controllo totale delle loro decisioni momento per momento. Amnesia: The Bunker metterà alla prova l'intelligenza, il coraggio e la capacità di mantenere la calma sotto pressione per prendere decisioni rapide nella risoluzione dei problemi. Sono disponibili più soluzioni per ogni compito, puzzle e approccio agli ostacoli del gioco; sta a te decidere le tue mosse".

Il lancio di Amnesia The Bunker è previsto nel 2023 su PC, come pure su PS4, Xbox One e Xbox Series X/S. In attesa di ulteriori informazioni da parte di Frictional Games, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Amnesia Rebirth.



Aggiornamento dell'1 dicembre, ore 20:15 - Il video pubblicato da Microsoft per riprendere l'annuncio di Amnesia The Bunker ci informa che l'horror di Frictional Games sarà disponibile da marzo 2023 con approdo dal day one nel catalogo di Xbox Game Pass.