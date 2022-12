Amnesia The Bunker, nuovo video gameplay: un mattone e tanta voglia di stupire

Dopo averci offerto un assaggio della struttura open end di Amnesia The Bunker, i ragazzi di Frictional Games ci rituffano nelle atmosfere opprimenti del loro horror per spronarci a utilizzare ogni strumento a nostra disposizione per superare gli enigmi di questa avventura a tinte oscure.

Come sottolineato a più riprese dagli sviluppatori indipendenti, il prossimo capitolo di Amnesia non sarà solo il più evoluto dal punto di vista grafico ma promette di esserlo anche sotto il profilo dell'interattività e della libertà d'azione e movimento.

Rinchiuso nella prigione del suo subconscio dopo aver combattuto nella prima guerra mondiale, il soldato francese che dovremo interpretare potrà infatti servirsi di un ampio ventaglio di oggetti per ricavarsi una via di fuga da questo inferno.

Starà ai giocatori capire come riuscire ad aprire le porte che dividono i diversi ambienti del bunker infestato con il minor dispendio di risorse (a partire dalla più preziosa, ossia il tempo): il completamento delle sfide, e il superamento degli enigmi più difficili, passerà quindi per l'utilizzo di oggetti come mattoni, barili, pistole e quant'altro possa servire al nostro alter-ego per sfuggire ai demoni che lo tormentano.

Il lancio di Amnesia The Bunker è previsto a marzo 2023 su PC, PS4, Xbox One e Xbox Series X/S, con approdo dal day one nel catalogo di Xbox Game Pass. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Amnesia Rebirth.