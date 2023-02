Amnesia The Bunker: i mostri della Grande Guerra terrorizzano nel nuovo video

Disinnescate le trappole dell'ultimo trailer di Amnesia The Bunker, i ragazzi di Frictional Games pubblicano un nuovo video gameplay incentrato sulle spaventose creature che infestano i cunicoli di questo survival horror in arrivo su PC, PlayStation e Xbox.

La nuova esperienza a tinte oscure firmata dagli autori di SOMA e dell'originario Amnesia calerà i patiti del genere nei panni di Henri Clément, un soldato francese costretto a sopravvivere alla solitudine di un desolato bunker della Prima Guerra Mondiale, potendo contare solo sul suo coraggio.

Per trovare una via per la salvezza, il nostro alter-ego dovrà studiare nel dettaglio l'ambientazione e sfruttare a proprio vantaggio ogni genere di strumento reperito esplorando uno scenario in costante mutamento e pieno di 'sorprese'.

Il motore procedurale su cui si basa il sistema di creazione del bunker renderà ancora più tesa l'esperienza da incubo di Henri, o almeno è questa la promessa fatta dal team Frictional descrivendo il titolo come un inferno interattivo dove "la minaccia è sempre in agguato e reagisce a ogni tuo suono e movimento. Ogni decisione che prenderai avrà un effetto sugli eventi del gioco: le tue azioni avranno sempre delle conseguenze".

In conseguenza dell'ultimo rinvio di Amnesia The Bunker, il lancio del survival horror di Frictional Games è previsto per il 16 maggio su PC, PS4, Xbox One e Xbox Series X/S. Sempre per il 16 assisteremo all'ingresso di Amnesia The Bunker nel catalogo di Xbox Game Pass.