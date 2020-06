Amnesia The Dark Descent Remastered: il trailer presenta il progetto fan made

Capostipite della celebre serie horror firmata dal team di Frictional Games, Amnesia: The Dark Descent è approdato sul mercato videludico per la prima volta nel corso del 2010.

Ora, a distanza di molti anni, un appassionato ha scelto di rinnovare completamente il comparto grafico della produzione, realizzando una vera e propria Remastered del gioco. L'obiettivo verrà raggiunto tramite l'implementazione di una Mod, in grado di arricchire la versione PC di Amnesia: The Dark Descent.

Tra gli upgrade introdotti dal progetto fan made figurano l'introduzione di texture realizzate in risoluzione 4K, che andranno a comporre la totalità degli oggetti e delle superfici visibili a schermo. Alcune di queste sono frutto di un lavoro di upscale, mentre altre sono state completamente realizzate da zero. Grandi modifiche anche per il sistema di illuminazione, ora molto più ricco di quanto visto nel gioco originale. Per presentare tutte le potenzialità di Amnesia: The Dark Descent Remastered, l'autore della Mod ha realizzato un trailer di lancio, che potete visionare direttamente in apertura a questa news: cosa ve ne pare?



Cogliamo l'occasione per ricordare che gli autori di SOMA sono al lavoro su due titoli, uno dei quali un nuovo episodio della serie horror: ve ne abbiamo parlato nella nostra anteprima di Amnesia: Rebirth.