Among the Sleep Enhanced Edition annunciato per Nintendo Switch

Krillbite Studios ha annunciati l'arrivo di Among the Sleep Enhanced Edition per Nintendo Switch: questa edizione con grafica potenziata e miglioramenti significativi a dialoghi e ad altri elementi sarà disponibile sia in versione digitale che fisica.

In Among the Sleep, il giocatore assume il ruolo di un bambino indifeso di due anni, che ha perso la mamma. Con un insolito orsacchiotto come compagno, vaga alla sua ricerca per una casa sinistra e buia. Quello che seguirà è una perlustrazione inquietante di ambienti lugubri e contorti, vissuta attraverso gli occhi di un bambino spaventato.



Krillbite Studio ha riposto la sua fiducia in Soedesco Studios per adattare Among the Sleep Enhanced Edition per Nintendo Switch. Jon Cato Lorentzen, CEO di Krillbite Studio, è emozionato per il lancio su Switch e afferma: "Quando è stato annunciato il Nintendo Switch, i fan hanno iniziato a chiamarci e a chiedere un adattamento del gioco per questa console. Visto il recente lancio dell'Enhanced Edition, abbiamo pensato fosse il momento giusto per soddisfare le loro richieste e Soedesco Studios è stato il partner perfetto con cui lavorare a questo adattamento."



Jack Chauthi, direttore esecutivo di Soedesco, commenta: "Krillbite si è sempre dedicato alla creazione di esperienze formidabili e di elevata qualità. La nostra casa di produzione attende con ansia di poter adattare Among the Sleep per Nintendo Switch, poiché sarà una grande occasione di crescita aziendale."