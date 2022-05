Among the Trolls: la magia dei boschi finlandesi nel nuovo survival di 505 Games

Lo showcase di 505 Games fa da sfondo all'annuncio di Among the Trolls, un survival adventure in prima persona che ci tufferà nelle magiche atmosfere delle foreste finlandesi.

Il titolo vede per protagonisti Alex e Anna, due americani arrivati in Finlandia per visitare i loro nonni che vivono in una remota baita immersa nella natura selvaggia dei boschi del paese scandinavo. Una volta giunti sul posto, i due scoprono che i nonni sono scomparsi, da qui la necessità di ripercorrerne le ultime tracce seguendo un percorso che porterà gli appassionati del genere ad abbracciare un mondo ricco di mitologia norrena.

Una volta scelto il personaggio da interpretare, starà agli emuli di Alex o Anna decidere autonomamente le azioni da compiere e la strada da percorrere per ritrovare i nonni scomparsi e imparare a sopravvivere in una natura intrisa del folklore finlandese tra pietre runiche e creature mitologiche.

Il lancio di Among the Trolls è previsto nei prossimi mesi su PC. In calce e in cima alla notizia trovate il video di presentazione e le primissime immagini in-engine che testimoniano la bontà grafica e stilistica del lavoro portato avanti dagli sviluppatori dei Forbidden Studios.