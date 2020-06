Among Trees: l'Early Access del sandbox arriva su Epic Store, ecco il video gameplay

Il team di sviluppo di FJRD Interactive guadagna idealmente il palco dell'evento digitale del PC gaming Show per annunciare l'arrivo su Epic Store della fase Early Access di Among Trees, un sandbox narrativo ambientato in una foresta del Nord Europa.

Annunciato alla fine del 2018, il progetto di Among Trees ci proietta tra gli alberi di una foresta lussureggiante per farci partecipare all'avventura vissuta da un esploratore che decide di stabilirsi in questo luogo fiabesco per farne la sua nuova residenza.

Da una piccola casetta di legno a una villa a due piani, la progressione dell'esperienza che attende i giocatori di Among Trees prevede il completamento di diverse attività che spaziano dalla ricerca del cibo alle battute di caccia e pesca, dal taglio degli alberi al piazzamento delle trappole per proteggersi dalle bestie feroci.

Nel titolo trovano spazio anche degli scenari naturali come grotte, cime innevate e ampie radure, con missioni e compiti da svolgere per ciascun bioma che compone la mappa. Vi lasciamo perciò al video ammirato durante il PC Gaming Show e vi informiamo che la fase Early Access di Among Trees sarà disponibile in estate su PC in esclusiva Epic Games Store al prezzo promozionale di 13,59 euro, in sconto del 15% fino al 20 giugno.