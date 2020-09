Among Us 2 cancellato, Innersloth continuerà ad aggiornare il primo gioco

Insieme a Fall Guys, Among Us è stato uno dei grandi fenomeni dell'estate 2020, tanto che ad agosto il team Innserlsoth ha annunciato un sequel (denominato Among Us 2), arriva però ora la decisione della cancellazione del progetto.

Gli sviluppatori fanno sapere che Among Us 2 non uscirà, almeno per il momento, e tutti i contenuti previsti per il secondo episodio verranno gradualmente aggiunti al primo Among Us: tra questi troviamo nuovi livelli e altre novità anche legate al comparto tecnico, come la risoluzione dei problemi di matchmaking e una miglior stabilità dell'applicazione.

Among Us è stato pubblicato nel novembre 2018 su Steam e Mobile passando del tutto inosservato, negli ultimi mesi però il gioco ha riscosso un notevole successo con milione di download e un successo incredibile su Twitch, diventando anche base per meme su forum e social network. Among Us è stato l'unico gioco a competere questa estate con Fall Guys Ultimate Knockout per quanto riguarda le visualizzazioni su YouTube e altri canali video e social.