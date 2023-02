Among Us, sarà un 2023 ricco di sorprese: tutti i dettagli sulla nuova Roadmap

Among Us, il celebre 'gioco dell'Impostore' di Innersloth, continuerà a crescere e ad evolversi per tutto il 2023: a darne conferma sono gli stessi sviluppatori con la presentazione della Roadmap di contenuti in arrivo da qui ai prossimi mesi.

Nel nuovo diario di sviluppo che accompagna l'annuncio della Roadmap 2023 di Among Us, la software house indipendente non nasconde la propria intenzione di "rendere Among Us un'esperienza più semplice e intuitiva. Ciò significa essere particolarmente attenti alle aggiunte apportate da ciascun update, specie per quanto riguarda l'interfaccia utente e l'esperienza di gioco complessiva. Ma significa anche semplificare il sistema di unione degli account, aggiornare il Negozio per renderlo più fruibile, facilitare l'invio di segnalazioni per i fenomeni di tossicità riscontrati online. C'è ancora tanto lavoro da fare e vogliamo occuparcene senza ostacolare in alcun modo i giocatori".

Entrando nel merito delle novità ludiche e contenutistiche previste dalla Roadmap 2023 di Among Us, il team Innersloth conferma l'arrivo della Mappa 5, la riformulazione del sistema di matchmaking, delle profonde modifiche al sistema deputato a gestire la chat veloce e l'arrivo di tante collaborazioni speciali, con annessi eventi pieni di oggetti da sbloccare e di attività da svolgere insieme agli appassionati alla costante ricerca dell'Impostore.

Nei prossimi diari di sviluppo che Innersloth terrà sul proprio sito ufficiale da qui ai prossimi mesi, gli autori di Among Us promettono di svelare ulteriori sorprese sul futuro di questo ormai iconico videogioco.