Among Us: Airship è la nuova mappa! Video e dettagli dai The Game Awards

Gli sviluppatori di Innersloth "volano alto" ai TGA 2020 presentando ufficialmente The Airship, la nuova mappa di Among Us che debutterà presto nell'ormai celebre party game per PC e sistemi mobile.

La software house di Washington offrono un antipasto delle frenetiche sfide da affrontare sull'aeroplano digitale che farà da sfondo alle nuove attività di Among Us. Il layout dell'ambientazione inedita promette di offrire agli appassionati del fenomeno multiplayer del momento diverse strategie per rintracciare gli Impostori o per sfuggire agli altri utenti in rete.

Come per tutti gli altri aggiornamenti del titolo, anche la mappa Airship sarà proposta in via del tutto gratuita ai giocatori di Among Us che, nel 2021, vedranno arrivare anche la traduzione in italiano e tantissime altre sorprese da parte di Innersloth.

Nell'annunciare la nuova ambientazione di Among Us, il giornalista e presentatore dei The Game Awards 2020, Geoff Keighley, ha lanciato una simpatica iniziativa che lo vede protagonista nel bizzarro ruolo di "maschera speciale" del gioco, con una skin personalizzata "a tema Keighley" proposta come Twitch Drop. La mappa Airship di Among Us sarà disponibile a inizio 2021 su PC e piattaforme mobile.