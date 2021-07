Among Us: annunciate le edizioni fisiche per PlayStation, Xbox e Switch

Among Us arriverà su console anche in formato fisico. Innersloth ha annunciato di aver unito le forze con Maximum Games per la realizzazione di tre diverse edizioni fisiche che arriveranno nel corso del 2021 su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch.

La versione standard, la Crewmate Edition, conterrà il gioco base su disco comprensivo di tutti i DLC usciti finora, con l'aggiunta di una confezione lenticolare del gioco, una mappa, una serie di sticker, una carta olografica e sei wallpaper da scaricare per il proprio smartphone. La Impostor Edition prevede tutti i contenuti dell'edizione standard con l'aggiunta di un peluche del crewmate viola, un cordino e una siplla. Infine, la Ejected Edition avrà tutti i contenuti delle versioni Crewmate ed Impostor, offrendo in più una steelbook, un pile e un berretto raffigurante l'impostore rosso.

Si tratta quindi di edizioni da collezione piuttosto ricche di contenuti e volte a soddisfare i fan del popolare gioco multiplayer ad ambientazione spaziale. Al momento però non è stata ancora stabilita una data esatta per l'arrivo delle edizioni fisiche, considerato che per il momento non è stata ancora conferma nemmeno quando le versioni digitali dovrebbero fare il loro esordio sulle console Sony e Microsoft. Di recente Among Us è stato avvistato sul PlayStation Store, con la data placeholder che ipotizza l'uscita entro questa estate. Nessuna conferma per ora da Innersloth, pertanto bisognerà aspettare ancora. Intanto Among Us ha raggiunto i 15 milioni di download su Epic Store.