Among Us arcobaleno, lunga vita al rosso: svelate le preferenze dei giocatori

Non sembra volersi arrestare il successo virale della produzione firmata da Innersloth, con la caccia all'impostore che varca i confini di PC e dispositivi mobile per raggiungere nuove piattaforme.

In occasione dell'ultimo Nintendo Direct dedicato al mondo dello sviluppo indipendente, il team del colosso di Kyoto ha infatti pubblicato Among Us su Nintendo Switch a sorpresa. A partire dalla giornata di martedì 15 dicembre, il titolo può dunque essere scaricato da Nintendo eShop. E mentre la community di giocatori impegnati in insolite mansioni su basi spaziali aumenta, Innersloth ne analizza le abitudini, svelando quali sono le preferenze del pubblico in termini di scelta del proprio alter-ego.

Come noto, in Among Us è possibile personalizzare parzialmente il proprio personaggio, così da differenziarlo dagli altri membri dell'equipaggio. Tra le opzioni troviamo anche il colore del protagonista, con una discreta gamma di alternative a disposizione. Sembra tuttavia che i gusti dell'utenza siano piuttosto polarizzati con rosso, bianco e nero e farla da padroni tra le sale delle stazioni spaziali. Decisamente scarso è invece l'entusiasmo per il verde lime, il marrone e il verde, che figurano tra le opzioni meno selezionate dai giocatori.



In occasione dei The Game Awards è stata presentata la nuova mappa di Among Us, battezzata Airship.