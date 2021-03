Among Us arriva su Xbox One e Series X|S nel 2021, subito in Xbox Game Pass

Nato come una piccola esperienza mobile in locale, col tempo Among Us è diventato un vero e proprio fenomeno generazionale, espandendosi a dismisura per rispondere alle richieste di milioni di fan per poi giungere su nuove piattaforme come il PC e Nintendo Switch. Ora, I ragazzi di InnerSloth si apprestano a compiere un altro importante passo.

Durante il ricchissimo ID@Xbox Indie Showcase andato in onda ieri pomeriggio, hanno annunciato che Among Us arriverà su Xbox One e Xbox Series X|S nel corso del 2021, con tanto di supporto al cross-play con le altre piattaforme e la presenza della nuova mappa Airship. La data precisa non è stata rivelata, in compenso è giunta la conferma che il gioco sarà disponibile in Xbox Game Pass per console fin dal day-one! La versione per PC, ricordiamo, si trova nel servizio in abbonamento fin dallo scorso mese di dicembre.

Quella di ieri è stata una giornata particolarmente ricca per tutti i giocatori delle piattaforme di Xbox, che hanno potuto dare un'occhiata in anteprima ad una moltitudine di giochi indipendenti aderenti al programma ID@Xbox, che da quando è stato lanciato nel 2013 ha generato 2 miliardi di dollari per gli sviluppatori. Oltre venti di quei giochi arriveranno in Xbox Game Pass fin dal day-one: tra i tanti, ricordiamo S.T.A.L.K.E.R. 2, Narita Boy e Hello Neighbor 2.