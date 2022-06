Among Us sta per arrivare in Fortnite? Il leak di un dataminer sembra confermarlo

Fortnite ha abituato la sua fanbase alle collaborazioni ed i crossover più impensabili, divenuti ormai un marchio di fabbrica del battle royale firmato Epic Games. Abbiamo visto ad esempio che Darth Vader e Indiana Jones hanno invaso Fortnite Stagione 3, ma c'è sempre spazio per l'ingresso di altre icone di noti brand.

A tal proposito, i dataminers avrebbero scoperto quale altra collaborazione sarebbe in arrivo per Fortnite. Secondo quanto mostrato da ShiinaBR sul proprio profilo Twitter, contenuti cosmetici a tema Among Us sarebbero in lavorazione e pronti ad arrivare nel gioco a breve. In programma ci sarebbero un'emote basata sulla celebre Distraction Dance, oltre alla possibilità di equipaggiare come elemento cosmetico un crewmate, scegliendo tra una vasta scelta di colorazioni diverse.

Non è da escludere che ulteriori contenuti siano previsti per questa collaborazione, ma per il momento resta tutto incerto non essendoci conferme ufficiali da parte di Epic. Se il leak è veritiero, non è inoltre chiaro da quanto Among Us entrerà a far parte di Fortnite. In ogni caso ShiinaBR ha già in passato anticipato con successo l'inclusione di nuovi contenuti nel battle royale, pertanto non è da escludere che un annuncio definitivo sul crossovero possa arrivare da un momento all'altro.

In aggiunta, Epic Games sarebbe al lavoro su Fortnite in prima persona, almeno stando ai rumor. Anche in questo caso non ci sono ancora commenti ufficiali.