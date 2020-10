Among Us arriverà mai su console? Forse no, ma non è detta l'ultima parola

Among Us è il fenomeno del momento, con oltre quattro miliardi di visualizzazioni su YouTube a settembre e numeri record su Twitch e... PornHub. Il gioco è disponibile su PC e mobile, lo vedremo mai su console? Al momento non ci sono piani, ma le cose potrebbero cambiare.

Lo sviluppatore InnerSloth non ha chiuse definitivamente le porte all'arrivo di Among Us su console come PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, ribadendo in ogni caso come non ci sia nulla di concreto a riguardo. Il team ha iniziato ad esplorare questa possibilità ma ci sono tanti ostacoli da superare, ad esempio in Among Us è possibile indire in ogni momento una riunione d'emergenza, su console non sarebbe così semplice poichè il gioco non supporta la chat vocale e la chat testuale non risulterebbe particolarmente immediata.

"Al momento le comunicazioni su console avvengono principalmente in modo rapido e spesso casuale, come in Rocket League ad esempio. Non so se saremo in grado di implementare un sistema di chat vocale che sia adatto per giocare ad Among Us. Forse potremmo pensare a qualche opzione basata sulla lista amici ma + difficile ottenere risultati validi, onestamente."

Si aggiungono poi le difficoltà del team di sviluppo, InnerSloth è una compagnia di piccole dimensioni presa alla sprovvista dall'enorme successo di Among Us e che probabilmente non ha le risorse per gestire troppi porting in contemporanea e scontrarsi con problemi di licenze e certificazioni, necessarie per pubblicare il proprio gioco sugli store digitali di Microsoft, Sony e Nintendo.