Among Us: in arrivo la possibilità di segnalare i giocatori scorretti

Nel corso delle ultime ore il blog ufficiale di Inner Sloth, il team di sviluppo di Among Us, si è aggiornato con un lungo post attraverso il quale non solo sono stati ringraziati i fan per l'incredibile successo del titolo, ma sono anche state svelate alcune delle novità in arrivo prossimamente.

Parliamo degli account, grazie ai quali i giocatori di Among Us saranno identificabili e potranno così essere segnalati nel caso in cui dovessero avere dei comportamenti scorretti. Ecco di seguito le parole degli sviluppatori:

"Volevamo lanciare questa funzionalità in anticipo poiché siamo vicini al completamento, ma vogliamo essere sicuri che sia pronta prima di pubblicarla. (Fidatevi di me, è meglio non avere un sistema di segnalazioni non affidabile.) Il primo aggiornamento, come anticipato nel diario di sviluppo, sarà focalizzato sulla moderazione e speriamo di lanciarlo il prima possibile. Si tratta di un piccolo passo in avanti per fare in modo che tutti abbiano un'esperienza sicura ed accogliente! Non preoccupatevi, abbiamo ascoltato le vostre richieste di una lista amici, di un sistema di statistiche e altro, ma per ora queste saranno le prime feature disponibili."

Sembra quindi che questa funzionalità sia in arrivo con un set di possibilità limitato, il quale verrà però espanso nel corso del tempo per consentire agli utenti di custodire il proprio account con tutte le statistiche e i progressi effettuati.

Vi ricordiamo che il gioco è attualmente disponibile su PC (Epic Games Store, Steam e Microsoft Store), Nintendo Switch, Android e iOS. Tutte le versioni del gioco sono a pagamento tranne quelle per smartphone e tablet e quella PC per i soli abbonati a Xbox Game Pass. A proposito, sapevate che Among Us arriverà su Xbox One e Series X nel 2021?