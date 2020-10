Among Us: un pesante attacco spam sta colpendo gran parte della community

Da quando è Among US è diventato un vero e proprio fenomeno, gli sviluppatori di InnerSloth hanno dovuto fronteggiare un bel po' di problematiche. Molto noti, ad esempio, sono i tanti cheater che sfruttano trucchi per avere la meglio sugli altri giocatori, o semplicemente con il solo scopo di rovinare le partite altrui.

Dopo la diretta che ha visto la deputata statunitense Alexandra Ocasio-Cortez giocare ad Among Us davanti a 435 mila spettatori, si è aggiunto un nuovo problema. I server del gioco sono stati colpiti da un pesantissimo attacco spam, interessando gran parte della community e delle partite pubbliche. A causa di questo hack, che ha cominciato a diffondersi nella giornata di giovedì, i giocatori stanno ricevendo in continuazione vari tipi di messaggi: dall'invito ad iscriversi ai canali YouTube e Discord di un certo "Eris Loris" (con tanto di minacce per coloro che non lo fanno), a messaggi promozionali a favore della rielezione di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti d'America nel 2020.

InnerSloth - che ricordiamo essere formata da soli tre sviluppatori - è chiaramente a conoscenza della situazione, e sta facendo tutto il possibile per arginare l'attacco spam, compreso un aggiornamento d'emergenza dei server. Nel frattempo, la piccola software house invita tutti i giocatori a partecipare a delle partite private con persone di cui si fidano. Per quanto concerne l'hacker, pare lo stia facendo con il solo scopo di divertirsi. Kotaku è riuscita a contattarlo, ricevendo in risposta il seguente commento: "Ero curioso di vedere cosa poteva succedere, e personalmente l'ho trovato divertente. Sono la rabbia e l'odio a renderlo divertente". Nel frattempo, persone mosse da intenti ben più nobili, hanno ricreato il Pugnale del Traditore di Among Us nella vita vera.