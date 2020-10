Among Us: come accedere e giocare con la nuova Beta

Di recente gli sviluppatori hanno pubblicato una Beta di Among Us che contiene qualche fix e, cosa più interessante, due nuove opzioni di gioco che possono rendere la vostra esperienza alquanto diversa dal solito. Vediamo insieme come attivare la beta e di cosa si tratta.

Come accedere alla Beta

Per partecipare alla nuova beta di Among Us vi basta cliccare col tasto destro del mouse sul titolo del gioco nella vostra libreria Steam. Selezionate dal menu a tendina che vi comparirà "Proprietà" e andate nella scheda "Beta". Alla voce "Seleziona la beta a cui vuoi partecipare" scegliete Public Beta: il gioco si aggiornerà in automatico e potrete provare le nuove opzioni di gioco.

Due nuove opzioni

I programmatori, anche dietro consiglio dell'ormai ampia community, hanno inserito nella beta due nuove opzioni:

Anonymous vote: normalmente, alla fine di una discussione, il vostro voto e quello degli altri giocatori sono ben visibili. Questa opzione cambia le carte in tavola rendendo i voti totalmente anonimi: adesso potete vedere soltanto quanti membri dell'equipaggio hanno votato qualcuno, ma non vedrete i loro colori. In questo modo i voti offriranno meno spunti per sospettare di qualcuno, e si ridurranno anche le accuse ingiustificate.

Taskbar update: questa opzione torna particolarmente utile all'impostore, perché se attivata nasconde l'aggiornamento in tempo reale della barra generale delle task. È possibile impostarla anche su "Meetings only", che consente di vedere il livello della barra soltanto durante un meeting. Sicuramente non poter guardare la barra delle task genera confusione e premura ai crewmates, ma potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio per l'impostore: anche lui infatti dovrà sbarazzarsi dei suoi bersagli senza sapere quanto tempo gli resta. Il vero vantaggio, per l'impostore, sta nella possibilità di svolgere fake task (cioè di simulare uno dei compiti fasulli) senza destare sospetti: nessuno, guardandolo, potrà accusarlo dicendo che la barra delle task non aumenta!

Per gestire queste opzioni, insieme a tutte le altre impostazioni della partita, dovete usare il computer che trovate al centro della sala d'attesa pre-partita. Tutte le opzioni di gioco si trovano nel menu "Game". Se siete alle prime armi e non sapete cosa fare quando siete Impostor, non disperate: leggete la nostra guida al perfetto Impostore di Among Us.