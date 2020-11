Among Us come chiudere le porte? Sabotaggi nei panni dell'impostore

Giocare come impostore vi permetterà di effettuare numerose azioni di sabotaggio differenti ai danni della nave in cui si svolge la partita e dell’equipaggio: tra queste azioni annoveriamo anche la possibilità di bloccare le porte di una stanza.

Grazie alla mappa speciale dell’impostore, utilizzabile tramite la pressione dell’icona in basso a destra all’interno dell’hud, potrete visualizzare la disposizione dei sistemi di Among Us che possono essere sabotati per causare delle crisi, identificati con quattro simboli speciali. In tutte le altre stanze è presente un simbolo identico, il quale segnala la possibilità di sabotare le porte in modo tale da bloccarle per alcuni secondi, impedendo così a chiunque di entrare e di uscire, cosa estremamente comoda per poter poi agire indisturbati all’interno di quella stessa stanza.

Per poter chiudere una porta, quindi, individuatela sulla mappa grazie ai simboli con la X rossa, e premete su di essi: in questo modo la porta si chiuderà, e resterà bloccata per ben 10 secondi, e la stessa cosa accadrà a tutte le porte che conducono a quella stanza.