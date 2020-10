Among Us: come completare il task della Tessera Magnetica

Molti giocatori di Among Us trovano estremamente difficile portare a termine il compito che richiede di strisciare un tesserino magnetico all’interno di un apposito lettore, tanto che questa situazione è ormai diventata un meme a livello internazionale. Scopriamo quindi come completare facilmente questo task.

Questo compito da svolgere viene assegnato ai membri dell’equipaggio durante una partita di Among Us, e per completarlo dovrete recarvi in stanze differenti a seconda della mappa in cui state giocando: in particolare, dovrete dirigervi nell’Amministrazione nel caso della mappa The Skeld, mentre nell’Ufficio se la mappa in questione è Polus; nella terza e ultima mappa, invece, questo task non compare mai.

Dopo che vi sarà stato assegnato questo compito, visibile attraverso la lista in alto a sinistra sullo schermo e segnalato tramite dei punti esclamativi sulla mappa, la prima cosa che dovrete fare è, ovviamente, recarvi all’interno della stanza dedicata. Una volta arrivati, prendete il vostro portafogli ed estraetene la tessera magnetica bianca, dopodiché dovrete passarla sotto lo scanner utilizzando il mouse. Il problema di questa task è che richiede un tempismo quasi perfetto per poter essere completata, quindi dovrete stare molto attenti a non muovere la tessere troppo velocemente oppure troppo lentamente, altrimenti il monitor vi segnalerà l’errore e una luce rossa vi indicherà di dover riprovare.

Il trucco per velocizzare il più possibile le operazioni è quello di tentare la prima volta di passare la tessera a una velocità che ritenete “normale”, per poi adeguarla a seconda delle indicazioni del monitor, aggiustando gradualmente il tiro finché non riuscirete a trovare la velocità perfetta. Nonostante questo procedimento possa risultare estremamente noioso, e talvolta anche frustrante, dopo alcuni tentativi capirete con quale velocità scannerizzare la tessera e nelle occasioni successive completerete il compito al primo tentativo.

Se siete interessati a migliorare le vostre abilità giocando come membro dell'equipaggio di Among Us, non perdetevi la nostra guida dedicata, mentre se preferite creare confusione nel ruolo di impostore potrebbe tornarvi utile la guida per utilizzare un nome invisibile in Among Us.