Among Us: come confondere gli avversari con un Nome Invisibile

Nell’ultimo periodo molti utenti di Among Us si sono ritrovati in partita con giocatori apparentemente senza nome, che in questo modo riuscivano a confondere spesso le idee durante le discussioni di gruppo e passare inosservati. Ecco quindi come utilizzare questo trucchetto a vostro favore.

La prima cosa da sapere riguardo a quello che potrebbe sembrare un hack o un glitch è che non è nulla di tutto questo, né tantomeno richiede particolari abilità o procedimenti per essere utilizzato anche da voi. Il nome del personaggio non viene infatti ignorato o cancellato, ma con un trucchetto viene semplicemente reso invisibile: in particolare, esiste uno speciale carattere digitale Unicode, chiamato Hangul Filler U+3164, che simula un carattere totalmente invisibile. Ecco quindi i passaggi da effettuare per ottenere anche voi un nome invisibile su Among Us:

Recatevi sulla pagina dedicata al carattere U+3164, selezionate il carattere invisibile presente all’interno del quadrato bianco nella parte superiore della pagina (potete farlo tenendo premuto il tasto sinistro del mouse e trascinandolo finché il quadrato non si colora di blu) e copiatelo negli appunti

bianco nella parte superiore della pagina (potete farlo tenendo premuto il tasto sinistro del mouse e trascinandolo finché il quadrato non si colora di blu) e copiatelo negli appunti In alternativa, potete copiare il carattere selezionando quello che sembra un spazio vuoto tra gli apici alla fine di questa frase: “ ㅤ ”

ㅤ Controllate di averlo copiato correttamente testandolo all’interno di un qualunque editor di testo (potete anche decidere di salvare il file per avere sempre a portata di mano il carattere invisibile)

Avviate Among Us e unitevi ad una partita qualsiasi

Al momento di inserire il vostro nome, copiate nel campo dedicato il carattere U+3164 e confermate

In questo modo gli altri giocatori in partita non vedranno alcun nome associato al vostro personaggio e potrete così creare confusione durante le discussioni, cosa molto utile soprattutto quando giocate nei panni dell’impostore. Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida su come svolgere le task dell'equipaggio. Per tutti coloro che invece attendono i costumi di Halloween, ecco un trucco per ottenerli in anticipo.