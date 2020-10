Among Us: come si gioca da telefono, guida e differenze con il PC

Il fenomeno Among Us è cominciato con la sua app per Android, per poi esplodere su PC e la piattaforma Steam. Quali sono le differenze tra le due versioni? Scopriamolo insieme.

Se avete voglia di portare con voi Among Us per giocarci in qualsiasi momento potete scaricarlo sullo smarthpone o su tablet. Dato che una partita non dura moltissimo, è una comoda soluzione per riempire una pausa lavoro o semplicemente scacciare la noia. Ma quali sono le differenze con la versione PC? In realtà il gioco è il medesimo, tant'è che è possibile il cross-platform: basta condividere il codice della partita e potrete giocare con un amico che usa un computer. Le uniche differenze consistono nei controlli, perché il gioco sfrutterà il vostro schermo touch.

Andando sulle impostazioni (l'icona dell'ingranaggio) potrete selezionare due tipi di controlli: Joystick o Touch. Nel primo caso comparirà in basso a sinistra un joystick virtuale, che vi aiuterà a muovere il personaggio nel gioco; la sua grandezza è regolabile grazie alla slide "size", appena sotto i due tasti dei controlli. Se invece sceglierete "Touch", non avrete il mini joystick ma dovrete toccare con un dito lo schermo nella direzione in cui volete muovervi, senza alzarlo.

Il resto dei pulsanti interattivi si trova nel medesimo posto rispetto alla versione pc, e ovviamente sono interamente gestibili col touchscreen. Scegliete la modalità di controllo con cui vi trovate meglio e fate pratica nella modalità Freeplay. Avete appena conosciuto questo fenomeno di massa e volete provarlo anche voi? Nessun problema, tra le nostre pagine troverete anche una guida su come si gioca Among Us, con qualche consiglio utile per iniziare.