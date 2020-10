Among Us: come si gioca? Trucchi per il gioco fenomeno del momento

Il fenomeno Among Us, seppur pubblicato per la prima volta nel 2018, è letteralmente esploso solamente negli ultimi tempi, ottenendo un successo sempre maggiore tra il grande pubblico. Oggi vi spiegheremo come giocare attraverso una guida per tutti i nuovi giocatori che non vogliono farsi prendere alla sprovvista dai più esperti.

Come si gioca ad Among Us?

Obiettivo dei Membri dell’Equipaggio

Trucchi per i Membri dell’Equipaggio

Il titolo dei ragazzi di Innersloth è un indie multigiocatore cooperativo-competitivo dal funzionamento un po’ atipico: all’inizio di ogni partita, infatti, i giocatori verranno segretamente e casualmente divisi in due squadre diverse e asimmetriche per numero di membri: ie gli. Mentre i primi dovranno collaborare per completare una serie di obiettivi e compiti nel tentativo di ottenere la vittoria finale, i giocatori nel ruolo degli impostori dovranno invece agire nell’ombra per ostacolare gli avversari in ogni modo possibile, con l’obiettivo ultimo di uccidere o eliminare con il voto del gruppo tutti i membri dell’equipaggio.I giocatori che vengono selezionati all’inizio della partita per far parte dei membri dell’equipaggio dovranno, come detto, adoperarsi per completare una serie di compiti all’interno delle diverse mappe di gioco, i quali vengono spessi chiamati. Questi task consistono in una serie di piccoli e semplici minigiochi, come ad esempio scannerizzare una tessera magnetica, rabboccare i serbatoi di carburante, ricollegare alcuni fili elettrici e tanto altro ancora. Ogni obiettivo completato produrrà un piccolo avanzamento nella barra verde visibile a tutti i giocatori nella parte in alto a sinistra dello schermo, che una volta riempita sancirà la vittoria dei membri dell’equipaggio.Il “lavoro” dell’equipaggio però non si ferma qui, poiché i giocatori che non sono impostori dovrannoda quest’ultimi per evitare di essere uccisi, e dovranno cercare di capire il prima possibile chi tra loro agisce contro il bene comune sabotando i sistemi per bloccare la progressione della barra verde.I membri dell’equipaggio possono contare su una serie di strategie da mettere in atto per contrastare l’operato dei misteriosi impostori, soprattutto attraverso lae, seppur possa risultare strano e in controsenso, la. In particolare, i giocatori che sanno di non essere impostori dovrebbero cercare di, in una stanza o in una zona della mappa, con un solo altro giocatore, ma cercare di fare gruppo con il maggior numero di persone possibili, in modo tale da ridurre drasticamente le possibilità di avere perdite tra l’equipaggio senza che vi siano testimoni oculari.

Un ulteriore strumento che viene in aiuto dei membri dell’equipaggio è la possibilità di consultare le telecamere di sorveglianza, tramite le quali potranno controllare i movimenti dei giocatori nelle diverse stanze della mappa, utilissimo per avere una visuale completa della nave e ottenere eventuali prove per inchiodare alcuni sospettati durante le Riunioni di Emergenza. Queste possono essere chiamate tramite la pressione di un pulsante apposito in una sala dedicata, e servono per intavolare una discussione via chat tra i giocatori per decidere dell’eventuale eliminazione di un giocatore dalla partita, tramite una votazione: questo è l’unico modo che hanno i membri dell’equipaggio per eliminare gli impostori una volta scoperti, ma va usato con cautela, perché soprattutto all’inizio è molto facile commettere degli errori ed eliminare giocatori innocenti.

Obiettivo degli Impostori

Trucchi per gli Impostori

Dal canto loro, gli impostori (o l’impostore, nel caso in cui il numero totale di giocatori non fosse molto elevato) dovranno cercare in tutti i modi di ostacolare i propri avversari, agendo con disinvoltura e senza essere visti. Il loro compito sarà quindi quello di, ovvero delle situazioni durante le quali i membri dell’equipaggio dovranno risolvere un problema cruciale, come ad esempio il danneggiamento delle scorte di ossigeno, entro un tempo limite, pena l’insorgere di alcuni malus per i giocatori o, nei casi più gravi, il termine della partita con la vittoria degli impostori. Un esempio di sabotaggi non letali possono essere lo spegnimento delle luci, che senza un intervento tempestivo ridurrà al minimo la visibilità dei membri dell’equipaggio, oppure l’hacking dei sistemi di sicurezza, che oscurerà le telecamere e la lista delle task da completare.L’altra arma fondamentale degli impostori è il coltello, che può essere utilizzato per, riducendone così il potere nelle discussioni e la velocità nel completare gli obiettivi. Naturalmente, non tutto è così facile come sembra, e se vi ritroverete nei panni degli impostori dovrete agire con accortezza e sfruttare solamente i momenti giusti per attaccare un ignaro giocatore, altrimenti rischiereste di essere subito scoperti ed eliminati tramite una votazione.Per evitare di farvi scoprire, diventa quindi fondamentale imparare alcuni trucchetti, tra cui la possibilità di sgattaiolare attraverso iper spostarsi istantaneamente da un lato all’altro della mappa di gioco, oppure quella di dedicarsi al completamento di alcune task, salvo poi non ultimarle per davvero, dato che gli impostori non possono interagire con gli oggetti per gli obiettivi dell’equipaggio. In entrambi i casi, però, fate particolare attenzione, poiché se qualcuno dovesse accorgersi che la barra verde non avrà fatto alcuna progressione dopo il vostro intervento potrebbe seriamente insospettirsi, e i condotti di ventilazione possono essere usati solamente dagli impostori, quindi se qualcuno vi vedesse nelle vicinanze di uno di questi potrebbe avere la certezza che voi siate un nemico, e potrebbe correre a chiamare una riunione di emergenza.

Un bravo impostore dev’essere anche in grado di sfruttare le incertezze e i sospetti degli altri giocatori, soprattutto all’inizio della partita, per manipolare il voto dei membri dell’equipaggio in favore dell’espulsione dalla nave di un giocatore innocente, in modo tale da crearsi un vantaggio consistente fin dai primi minuti. Sicuramente anche questo tipo di manovra ha i suoi rischi, perché continuando ad accusare innocenti gli altri giocatori potrebbero mangiare la foglia ed eliminarvi alla prima occasione, ma se giocherete bene le vostre carte potreste anche riuscire a vincere senza (quasi) mai sporcarvi davvero le mani.

