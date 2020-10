Among Us: come giocare con amici su PC, Android e iPhone

Come giocare con un amico ad Among Us? Una delle modalità più divertenti ed appaganti che offre Among Us è la possibilità di giocare in multigiocatore insieme ai propri amici, opzione che rende ogni partita estremamente dinamica e divertente. Scopriamo quindi i diversi modi possibili per giocare con i propri amici ad Among Us.

Per poter giocare in multigiocatore avrete un totale di tre diverse opzioni base da selezionare, ciascuna con possibilità e modalità di accesso differenti: Host, Public e Private:

Host

Tramite questa opzione sarete voi stessi a creare ed ospitare il server sul quale giocherete poi la vostra partita: durante il processo di creazione del server potrete decidere se renderlo pubblico , permettendo così a chiunque di unirsi a voi, oppure privato : in questo caso, vi verrà fornito un codice speciale che i vostri amici dovranno inserire nella barra di ricerca del menu per potersi unire.

Tramite questa opzione sarete voi stessi a creare ed ospitare il server sul quale giocherete poi la vostra partita: durante il processo di creazione del server potrete decidere se renderlo , permettendo così a chiunque di unirsi a voi, oppure : in questo caso, vi verrà fornito un che i vostri amici dovranno inserire nella barra di ricerca del menu per potersi unire. Public

Selezionando questa opzione vi metterete in cerca di un server pubblico , e potrete così unirvi ad una partita popolata da giocatori di tutto il mondo; questa possibilità è generalmente la più rapida per gettarsi velocemente nel vivo del gioco, ma giocare con degli sconosciuti è sicuramente meno appagante che farlo con i vostri amici.

Selezionando questa opzione , e potrete così unirvi ad una partita popolata da giocatori di tutto il mondo; questa possibilità è generalmente la più rapida per gettarsi velocemente nel vivo del gioco, ma giocare con degli sconosciuti è sicuramente meno appagante che farlo con i vostri amici. Private

Tramite l’avvio di una partita privata, disponibile sempre all'interno del solito menu di ricerca partite, avrete la possibilità di ricercare i server creati dai vostri amici, e unirvi a loro tramite i codici che vi saranno stati condivisi per poter raggiungere il server.

Oltre alle tre modalità che abbiamo appena descritto, esistono altre due possibilità di giocare ad Among Us insieme ai vostri amici: in locale, e all’interno di una partita pubblica:

Locale

Per poter iniziare una partita in modalità multigiocatore locale con i vostri amici, dovrete innanzitutto assicurarvi di essere tutti connessi alla stessa rete Wi-Fi ; successivamente, dirigetevi all’interno del menu di gioco e scegliete l’opzione di creare una partita come Host : i dispositivi connessi alla vostra stessa rete potranno unirsi a voi senza problemi.

Per poter iniziare una partita in modalità multigiocatore locale con i vostri amici, dovrete innanzitutto assicurarvi di essere tutti ; successivamente, dirigetevi all’interno del menu di gioco e scegliete l’opzione di : i dispositivi connessi alla vostra stessa rete potranno unirsi a voi senza problemi. Partita Pubblica con Amici

Se voi e i vostri amici non siete in numero sufficiente per poter avviare una partita di Among Us, non disperate: avrete comunque la possibilità di giocare insieme ad altri giocatori, pur restando tutti insieme nello stesso server. Per fare ciò iniziate creando una partita privata e invitando al suo interno tutti i vostri amici, dopodiché modificate la privacy del server da privato a pubblico, ed aspettate che si popoli di nuovi utenti. Una volta che tutto sarà pronto, vi basterà avviare la partita e iniziare a divertirvi.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida per imparare a giocare ad Among Us, rivolta ai novizi del titolo. Gli amanti della personalizzazione estetica, invece, potrebbero trovare utile la guida per ottenere tutti i cappelli di Among Us.