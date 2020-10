Among Us: come essere sempre impostore, i migliori trucchi

A meno che non ricorriate a metodi alternativi e discutibili, come gli hack, non esiste un vero e proprio trucco per essere sempre Impostore in Among Us. Tuttavia ci sono alcune cose da fare per aumentare le chance di essere scelti casualmente dal computer per l'ambito ruolo: vediamo quali.

Normalmente, in una partita con 10 giocatori c'è il 10% di probabilità di essere scelti come Impostore per un round. Per aumentare questo numero fino a un consistente 30% dovete creare la vostra lobby impostando a 3 il numero totale di Impostori. Potete farlo anche usando il pc della lobby, dalle impostazioni di "Game". Lo sviluppatore InnerSloth non ha ancora detto nulla riguardo un possibile aumento ulteriore del limite di impostori, ma sicuramente una partita che ne abbia 3 risulterà fortemente sbilanciata a loro favore e si concluderà molto in fretta: ai cattivi basterà far fuori 4 membri di equipaggio per chiudere il gioco. Potreste bilanciare un po' la partita impostando un "kill cooldown" (sempre dalle opzioni di Game) elevato, cosa che impedirà agli impostori di uccidere subito qualcuno.

Comunque, sembra che sia in programma un aggiornamento del gioco volto ad aumentare a 15 il numero massimo di giocatori, in modo tale da avere partite con più di un Impostore bilanciate. Alternativamente, potreste dare inizio alla partita giocando col numero minimo di persone in lobby, che è 7 quando ci sono 3 Impostori. Così diventerete uno dei cattivi al 43%, ma dovreste assicurarvi che tutti i giocatori siano d'accordo perché una partita così impostata è destinata a durare veramente poco, chiudendosi alla prima kill. Potrebbe essere un modo buono per imparare meglio le meccaniche del gioco ed esercitarsi sulle varie strategie da Impostore, per poi metterle in pratica durante una partita più "onesta".

Non ci sono altri modi per aumentare ulteriormente le probabilità di essere scelti come Impostore. Se cercate qualche consiglio utile o avete dubbi, consultate la nostra guida su come essere un bravo Impostore.