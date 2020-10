Among Us: come liberarsi degli scocciatori con le funzionalità ban e kick

Among Us è sempre più popolare e si può dire che ormai tutti sanno di cosa si tratta. Questa incredibile diffusione ha attirato l'attenzione di molti fastidiosi "troll", giocatori molesti che partecipano a una partita soltanto per rovinarla! In questa guida vi spieghiamo come sbarazzarvene.

Cosa fare quando un giocatore fastidioso entra nella vostra partita? Avete tre opzioni: potete sopportarlo finché decide di restare, buttarlo fuori o bannarlo per sempre. Vediamo come fare e quali sono le differenze tra la penultima e l'ultima opzione.

Kick

Il kick è la semplice espulsione di qualcuno e può avvenire anche a partita iniziata, a patto che il disturbatore venga votato da almeno 3 persone. Per proporre un kick non dovete fare altro che aprire il menù della chat, in alto a destra, e cliccare sull'icona del calcio che comparirà appena sotto. Una lista con i nomi di tutti i giocatori presenti comparirà: cliccate sul nome di quello che volete espellere. Se vi trovate nella lobby pre-partita, potete scegliere tra "kick" o "ban"; selezionate "kick" e, se altri due giocatori lo avranno votato, uscirà dalla lobby. Potete fare la stessa cosa anche durante un emergency meeting in partita e non è necessario che siate host.

Ban

Se siete host della partita in corso avete la possibilità di bannare per sempre dalla vostra lobby qualcuno, magari dopo che lo vedete ritornare più volte col solo intento di rovinare il gioco. Procedete come se voleste kickarlo (menù di chat -> incona del calcio -> nome del player) ma questa volta selezionate "Ban". In questo modo il giocatore molesto sarà espulso permanentemente dal gioco, senza possibilità di rientrare; non saranno necessarie votazioni, l'host può bannare immediatamente. Attenzione però: il ban può essere decretato soltanto prima dell'inizio della partita. Se il gioco è già cominciato, l'unica possibilità che avete di sbarazzarvi di un troll è tramite kick.

Nel caso in cui non foste voi a ospitare la partita, potete comunque chiedere in chat che un giocatore molesto sia bannato. Questo è tutto ciò che dovete sapere per liberarvi dei (tanti) giocatori inopportuni che potreste incontrare in Among Us. Sapevate che è disponibile una beta di Among Us con nuove opzioni?