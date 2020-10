Among Us: come trovare e ottenere tutti i cappelli del gioco

All’interno di Among Us è possibile personalizzare il proprio personaggio attraverso una grande quantità di oggetti estetici. Tra questi si trovano anche un grande numero di cappelli: ecco come sbloccarli tutti.

I metodi per ottenere i copricapi sono differenti a seconda che voi giochiate ad Among Us su PC, quindi previo acquisto del prodotto, oppure alla versione gratuita disponibile per Android e iOS: nel primo caso, infatti, tutti i cappelli saranno gratuiti, mentre gli utenti mobile saranno invece costretti a comprarne una parte, singolarmente oppure tramite appositi pacchetti.

Per acquistare ed equipaggiare poi i copricapi, così come tutti gli altri oggetti di personalizzazione estetica, dirigetevi al terminale che trovate all’interno della lobby pre-partita. Vediamo ora la lista di tutti i cappelli disponibili in Among Us, divisi tra gratuiti e a pagamento (vi ricordiamo che i secondi saranno comunque gratuiti per gli utenti PC).

Cappelli Gratuiti

Party Hat

Toilet Paper

Flat Cap

Pompadour

Plunger

Safari Hat

Sheriff Hat

Backwards Cap Hat

Ski Goggles Hat

Black Fedora Hat

Banana Hat

Beanie Hat

Medical Mask

Bear Ears Hat

Cheese Hat

Apple Hat

Green Fedora Hat

Egg Hat

Flamingo Hat

Flower Hat

Knight Helmet

Plant Hat

Sun Hat

2019 Yellow Party Hat (Holidays)

Cat Head Hat (Halloween)

Bat Ears Hat (Halloween)

Knife Hat (Halloween)

Mohawk (Halloween)

Devil Horns Hat (Halloween)

Hockey Mask (Halloween)

Pirate Hat (Halloween)

Plague Doctor Mask (Halloween)

Pumpkin Hat (Halloween)

Paper Bag Hat (Halloween)

Witch Hat (Halloween)

Wolf Ears Hat (Halloween)

Cappelli a Pagamento

Astronaut - 1,99€

Brain Slug - 0,99€

Bush Hat - 0,99€

Captain (include cappello) - 1,99€

Double Top Hat - 0,99€

Flowerpot Hat - 0,99€

Goggles - 0,99€

Mechanic (include cappello) - 1,99€

Military (include cappello) - 1,99€

Paper Hat - 0,99€

Party Hat - 0,99€

Police (include cappello) - 1,99€

Stethoscope (include skin) - 1,99€

Suit (include cappello) - 1,99€

Towel Wizard - 0,99€

Ushanka - 0,99€

Viking - 0,99€

Wall Cap (include skin) - 1,99€

White Suit (include cappello) - 1,99€

Se siete interessati solamente ad uno o due cappelli in particolare, l’opzione migliore è sicuramente acquistarli singolarmente; se, al contrario, preferite riempire il vostro guardaroba virtuale di stilosi copricapi, allora potreste voler approfittare dei Pacchetti di oggetti per risparmiare qualche soldo.

2018 Holiday Bundle (2,99€)

Candy Cane

Elf

Garland

Present

Antlers

Christmas

Snowman

Christmas Tree

MIRA HQ Skin Bundle (1,99€)

MIRA Hazmat Mask

MIRA Security Cap

Landing Headset

1M Downloads Bundle (gratuito)

Crown

Eyebrows

Angel Halo

Green Elf Cap

Snorkel and Goggles

Stickmin Figure

Eyeball Lamp

Top Hat

A partire dal 13 ottobre scorso sono disponibili anche i costumi di Halloween. Se volete scoprire un trucco per confondere gli avversari e giocare al meglio da Impostore, non perdetevi la nostra guida per rendere il nome invisibile.