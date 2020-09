Among Us: come parlare usando la chat interna del gioco

Essendo un gioco di deduzione sociale e collaborazione, in Among Us è imprescindibile comunicare con gli altri giocatori. Vediamo come usare la chat del gioco e come comunicare in altri modi per raggiungere la vittoria.

Chat testuale

La buona vecchia chat di testo è l'unico modo per comunicare con gli altri giocatori durante una partita, dal momento che i programmatori avevano inizialmente concepito il gioco come un party game con cui divertirsi in presenza, magari in collegamento LAN all'interno della stessa stanza. Tuttavia il gioco prevede che non si possa comunicare in qualsiasi momento, per contribuire all'immersione e ridurre al minimo le informazioni che un giocatore può ottenere dagli altri. I membri dell'equipaggio possono parlare tra loro soltanto quando si riuniscono a causa di una chiamata d'emergenza o quando viene ritrovato un cadavere.

Questo è il momento di chiarire i dubbi, creare alibi o in generale scambiare informazioni utili tramite la chat, a cui potete accedere cliccando sul pulsante a forma di fumetto con le tre linee orizzontali, in alto a destra. A rendere il gioco più complicato contribuisce il fatto che il tempo per usare la chat è limitato (è l'host a stabilirlo, ma in genere si tratta solo di un paio di minuti al massimo) e ovviamente è impossibile scrivere tutto quello che si vorrebbe dire, soprattutto se ci sono molti giocatori.

Se ve la cavate con l'inglese non dovreste avere problemi; se invece preferite giocare con altri italiani potreste impostare un filtro per la lingua della chat dalla schermata di ricerca partite: nel menu a tendina selezionate "Other" (purtroppo non esiste ancora "Italian") e avrete buone probabilità di ritrovarvi a giocare in lobby italiane.

Chat vocale

Come dicevamo prima non esiste una chat vocale nel gioco, ma questo non vi proibisce di mettervi d'accordo con i vostri amici per usare un programma di terze parti e comunicare a voce. Molti gruppi stabiliscono comunque la regola di mantenere religioso silenzio durante lo svolgimento delle varie task e aprire la comunicazione soltanto durante la chiamata d'emergenza; questo contribuisce senza dubbio a mantenere l'immersione e a evitare che gli altri possano dedurre cosa stia succedendo da eventuali grida di sgomento a seguito di morte violenta. Va da sè che se siete morti dovrete rimanere in silenzio anche durante i meeting: i fantasmi non possono comunicare coi vivi, ma soltanto con gli altri morti!