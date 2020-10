Among Us: come e quando utilizzare le Chiamate d'Emergenza

Se siete ancora giocatori alle prime armi con il titolo multigiocatore di Innersloth dovrete sicuramente affinare le vostre strategie, e capire quando e come sfruttare determinate possibilità. In questa guida vi spiegheremo come utilizzare al meglio le chiamate d’emergenza.

A cosa serve una riunione d’emergenza

Chiamando una riunione d’emergenza, costringerete tutti i giocatori presenti all’interno della partita a riunirsi e partecipare ad una discussione, attraverso la chat di gioco oppure il canale vocale, nella quale potrete fare il punto sulla situazione, svelare i vostri sospetti o, se avete trovato un candidato ideale, accusare qualcuno di essere l’impostore. Ogni riunione può concludersi con un nulla di fatto, e fungere quindi solamente da base per una discussione, oppure con una votazione per decidere chi eliminare: votando per eliminare un giocatore, scoprirete se egli era effettivamente un impostore, oppure se avete scaricato nello spazio un innocente.

Come chiamare una riunione d’emergenza

All’interno di ciascuna delle tre mappe di gioco esiste una stanza dedicata alle riunioni di emergenza: in esse si trova infatti un grosso pulsante rosso che riporta la scritta EMERGENCY, il quale, se premuto, convocherà immediatamente la riunione tra i giocatori. Questa stanza corrisponde alla Caffetteria nelle mappe The Skeld e Mira HQ, mentre nella mappa Polus il pulsante si trova nell’Ufficio.

Quando chiamare una riunione d’emergenza

A differenza dei punti precedenti, dove tutto sta nel capire cosa fare, capire quando farlo non è sempre facile, soprattutto perché spesso potrete ritrovarvi in partite in cui il numero di chiamate d’emergenza che ogni giocatore può fare è limitato, e di conseguenza vi conviene convocarne una solamente se avete un sospetto fondato e volete farlo notare agli altri membri dell’equipaggio, oppure se siete un impostore e volete mentire per cercare di eliminare un innocente.

In particolare, potrebbe essere un ottimo momento per chiamare una riunione d’emergenza quando siete testimoni di un omicidio, oppure se notate qualcuno scomparire improvvisamente da una stanza, nel qual caso è possibile che sia stato grazie ad una ventola, che ricordiamo essere utilizzabili solamente dagli impostori. Infine, un altro buon motivo per una chiamata d’emergenza potrebbe essere se notate un giocatore poco collaborativo al fine di completare i task dell’equipaggio, oppure se vedete qualcuno finire di lavorare ma vi accorgete che la barra di completamento non è progredita verso l’obiettivo finale.



In generale, però, la gestione delle riunioni d’emergenza dipende molto da fattori psicologici quali la vostra capacità di convincere i vostri compagni e la loro predisposizione ad ascoltarvi, fattori che potrebbero portarvi dall’essere il mattatore indiscusso della partita ad essere eliminato perché troppo fastidioso: ecco che quindi entra in gioco l'esperienza, e man mano che giocherete sempre più partite riuscirete ad utilizzare al meglio le chiamate d'emergenza e manipolare gli altri per ottenere il risultato che desiderate dalla votazione.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida per accedere alla nuova beta di Among Us. Se invece siete interessati alla personalizzazione estetica del vostro avatar digitale, vi rimandiamo alla guida per ottenere tutti i cappelli di Among Us.