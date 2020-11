Among Us come sabotare? Sabotaggi nei panni dell'Impostore

Vestire i panni dell’impostore durante una partita di Among Us è sicuramente un compito non facile, ma è anche il ruolo che permette di variare maggiormente il proprio approccio al gioco, grazie a una grande quantità di abilità oltre alla possibilità di uccidere, tra cui troviamo anche i sabotaggi.

Per rendere la vita difficile ai membri dell’equipaggio senza necessariamente colpirli direttamente, mantenendo quindi un profilo più basso utile soprattutto quando pensate di essere sospettati, oppure quando volete confondere le idee agli avversari distogliendo l’attenzione dal vostro reale obiettivo, torna utilissima la capacità dell’impostore di sabotare i sistemi della nave in cui si svolge la partita.

Ecco la lista dei diversi sistemi che potrete sabotare e danneggiare nei panni dell’impostore:

Reattore - questo sistema è quello più critico e pericoloso dell’intera partita: collocato nella stanza Reactor , un suo sabotaggio innescherà una fusione del reattore della nave, che se non interrotta entro lo scadere del conto alla rovescia tramite una tempestiva riparazione consegnerà istantaneamente la vittoria nelle mani dell’impostore .

Telecamere - per tagliare le comunicazioni dell'equipaggio e impedire l'utilizzo delle telecamere , uno dei maggiori incubi per un impostore, dirigetevi all'interno della stanza Communications e sabotatene i sistemi: il malus rimarrà attivo fin quando l'equipaggio non riuscirà ad effettuare le riparazioni.

Luci - sabotare le luci della nave all'interno della stanza Electrical è fondamentale per ridurre al minimo il campo visivo degli altri giocatori , cosa che vi regalerà un grosso vantaggio e vi permetterà di muovervi non visto fin quando i sistemi non verranno riparati.

Ossigeno - similmente al sabotaggio del reattore, anche in questo caso se i membri dell'equipaggio non riusciranno a correre ai ripari in tempo l'impostore otterrà automaticamente la vittoria . Per sabotare i sistemi di diffusione dell'ossigeno utilizzate la vostra mappa speciale all'interno della stanza O2 .

Porte - tutte le altre stanze presenti all'interno della mappa non contengono alcun sistema speciale da sabotare per ottenere effetti particolari, ma utilizzare le vostre abilità di sabotaggio dentro queste stanze vi permetterà di sigillare le porte per alcuni secondi, impedendo a chiunque (anche a voi stessi) di entrare ed uscire.

Grazie ad un apposito tasto presente sulla schermata, l'impostore può aprire una mappa delle stanze presenti sulla nave sulla quale è presente un pulsante per ogni stanza, con un simbolo raffigurato su ciascuno di essi. Tramite la pressione di questi pulsanti, potrete sabotare alcuni sistemi vitali della nave, costringendo i membri dell'equipaggio ad interrompere lo svolgimento delle task per correre ai ripari e sistemare la situazione entro il tempo limite, per cercare di evitare di subire una penalità permanente per tutto il resto della partita.