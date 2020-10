Among Us come si scarica? Download su PC e telefono

Come si scarica Among Us? Il gioco fenomeno del momento è disponibile per il download su PC e telefono, ecco i link per scaricarlo gratis da Android e Google Play e a pagamento da Steam.

Among Us è gratis su iPhone e Android mentre costa 3.99 euro su PC, seguendo questi link potete scaricare Among Us sul vostro dispositivo o su computer e iniziare subito a giocare. In alternativa potee utilizzare il file APK della versione Android per giocare su PC tramite emulatore Android, questa soluzione però non è consigliata, meglio optare per la versione Steam se volete usare il gioco su PC.

Among Us Download gratis

Dal sito degli sviluppatori è possibile scaricare anche una demo di Amon Us per Android in formato APK, questa presenta però funzionalità limitata e non permette di accedere a tutte le funzioni.

Su Everyeye.it trovate anche una guida che spiega nel dettaglio come si gioca e come funziona Among Us, il videogioco fenomeno del momento con miliardi di visualizzazioni su YouTube e Twitch, capace di superare anche colossi come Fortnite e Call of Duty Warzone. Lo sapevate? Among Us è popolare anche su PornHub dove le ricerche legate al gioco hanno toccato la quota 700.000 su base quotidiana.