Among Us: come selezionare o cambiare la mappa di gioco

Sono 3 le mappe disponibili in Among Us, uno dei giochi cooperativi online più in vista al momento. Vediamo insieme come fare per selezionarne una prima della partita.

The Skeld, Mira HQ e Pollus, questi i nomi delle tre mappe di Among Us in cui la Crew dovrà sopravvivere alle insidie dell'Impostore (o degli impostori) che si nasconde in piena vista. Si tratta di ambientazioni abbastanza diverse tra loro: la prima, ormai diventata classica, è la più giocata e anche la più semplice in cui orientarsi essendo una sorta di navicella spaziale con tanto di indicazioni per i vari corridoi; Mira HQ è una base fluttuante tra le nuvole; Pollus invece una base scientifica su un pianeta vulcanico (con tanto di pozzo di lava in cui gettare l'impostore o i membri dell'equipaggio ingiustamente accusati).

Per selezionare una delle tre mappe sarà necessario creare una sessione di gioco. Cliccando su Online e poi Create Game, vederete il pannello delle opzioni da host in cui scegliere mappa, numero di impostori, numero massimo di giocatori e lingua della chat. Per impostare la mappa vi basterà cliccare sul nome di quella in cui preferite giocare. Una volta avviato il gioco vi basterà condividere il codice coi vostri amici (se volete giocare una partita privata) o impostare la stanza come "Pubblica" per attendere che si riempie di giocatori. Se a un certo punto voleste cambiare mappa, sarà sufficiente creare una nuova partita per selezionarla.

Una curiosità: inizialmente le altre due mappe, Mira HQ e Pollus, erano a pagamento. Da qualche mese i programmatori hanno deciso di renderle totalmente disponibili, quindi per provarle e cambiare un po' il ritmo del gioco vi basterà creare una nuova partita come spiegato sopra o unirvi a una delle tantissime lobby aperte dalla lista dei server. Ora siete pronti a esplorare gli angoli bui di Among Us...sperando che l'impostore non sia in agguato!