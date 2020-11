Among Us: come avere tutte le skin, i costumi e gli oggetti?

Come avere tutte le skin di Among Us? Il gioco multiplayer di Innersloth permette ai giocatori di personalizzare i propri avatar tramite una enorme varietà di oggetti estetici, tra skin complete, cappelli e persino dei piccoli animaletti, chiamati pets, i quali seguiranno i giocatori ovunque, anche dopo la morte.

Il modo per ottenere tutti questi oggetti cosmetici varia a seconda della versione del gioco che state giocando: in particolare, gli utenti di Among Us in Among Us versione mobile, vista la natura gratuita del prodotto, dovranno acquistare la maggior parte delle skin tramite le microtransazioni interne al gioco.



Al contrario, gli utenti PC, alla luce dei circa 4€ spesi per acquistare il gioco, otterranno gran parte degli oggetti gratuitamente, sotto forma di semplice ricompensa. L’unica tipologia di oggetti che mette d’accordo entrambe le categorie di utenti è quella dei pets, i quali dovranno essere acquistati separatamente sia sulla versione mobile del gioco che su quella pc.

In generale, il costo delle skin a pagamento è di 1,99€ ciascuna, a meno di non acquistare alcuni pacchetti speciali per risparmiare qualcosa, mentre il costo di ogni pet è di 2,99€. Se volete conoscere invece il costo di ogni singolo cappello, vi consigliamo di leggere la guida a tutti i cappelli di Among Us.