Among Us: come svolgere le task da membro dell'equipaggio

Among Us è fondamentalmente un gioco di sopravvivenza. Se sarete abbastanza furbi, svelti e abili nel comunicare, ci saranno buone probabilità di rimanere vivi fino alla fine della partita. Ma per ottenere la vittoria l'equipaggio deve svolgere delle "task", altrimenti sarà tutto inutile: ecco alcuni consigli sulle task.

L'obiettivo del gioco è sopravvivere mentre si vanno svolgendo tutti gli incarichi assegnati a inizio partita. Il problema, però, è che ciò richiederà di muoversi di stanza in stanza, attraverso corridoi bui e isolati, rimanendo completamente vulnerabili per diversi secondi. Diventa fondamentale a questo punto sapere dove andare e come svolgere più in fretta possibile le varie task; ogni minuto che passa è un minuto in più a disposizione dell'impostore per fare delle vittime.

Innanzitutto parliamo delle tipologie di task: ce ne sono 3, ovvero Short, Long e Common. Le short task sono minigiochi molto semplici e intuitivi che necessitano di pochi secondi per essere svolti; le long sono più complesse e soprattutto si svolgono spesso in più fasi e in più stanze, costringendovi quindi a spostarvi da una stanza all'altra prima di poterle completare. Le common sono "comuni" nel senso che tutti i giocatori le condividono (normalmente le task sono tutte diverse e assegnate in modo casuale a ogni membro della crew). A stabilire il numero di ogni tipo di task è l'host della partita, dalle impostazioni accessibili tramite il computer al centro della sala d'attesa pre-partita.

Usare la mappa

Le task, che siano brevi o lunghe, non sono assolutamente complicate e presto le conoscerete tutte e le farete quasi d'istinto. Collegare cavi dello stesso colore, premere pulsanti in sequenza, eseguire l'upload dei dati e così via non costituisce di per sé un problema, se non fosse che spesso le task sono numerose e costringono l'equipaggio a dividersi. Un suggerimento che possiamo darvi, soprattutto se ancora non conoscete la mappa in cui state giocando, è quello di visualizzare a tutto schermo la mappa di Among Us grazie al pulsante che vedete in alto a destro. Avrete a disposizione tutta la planimetria della partita in corso, e potrete individuare facilmente dove vi trovate in quel momento; cosa ancora più importante, avrete un colpo d'occhio di dove si trovano tutte le vostre task, indicate da un grosso punto esclamativo presente nelle stanza di interesse. La mappa è semi-trasparente, per cui potreste anche decidere di tenerla aperta mentre vi muovete.

È altamente consigliabile osservare bene la mappa e costruirsi una sorta di percorso mentale che riduca al massimo gli spostamenti inutili (fare avanti e indietro non è proprio l'ideale, considerando che c'è un assassino a piede libero), in modo tale da ottimizzare lo svolgimento delle task e ridurre il tempo necessario per finirle tutte.

Quando una task è stata completata, la scritta in alto diverrà verde; quando invece una task è in fase di svolgimento (soprattutto quelle lunghe, che richiedono di attendere o di recarsi altrove) sarà indicata in giallo. Se verrete interrotti durante lo svolgimento di una task, se qualcuno trovasse un cadavere ad esempio, sarete costretti a rifarla daccapo successivamente. Il completamento delle task va a riempire una barra verde in alto a sinistra dello schermo, che indica sostanzialmente quanto manca alla vittoria dell'equipaggio perché rappresenta in tempo reale le task completate di tutti i membri.



Fantasmi - Un breve accenno meritano senza dubbio i fantasmi: quando si viene uccisi dall'impostore infatti si può continuare a giocare aiutando gli ex colleghi a completare gli incarichi. Non potrete più comunicare e non sarete più visibili agli altri giocatori a meno che non siano anch'essi dei fantasmi, ma potrete ancora svolgere le vostre task. Sarete in compenso più veloci e potrete addirittura attraversare le pareti!

Crisi

Esistono delle task per così dire speciali, che compariranno soltanto quando l'impostore avrà deciso di sabotare uno dei sistemi vitali della nave. Queste saranno indicate con una scritta lampeggiante sotto la lista delle altre task e richiederanno l'attenzione immediata di tutti i membri dell'equipaggio: alcuni sabotaggi possono essere fastidiosi, come quello delle luci (la visibilità per i membri dell'equipaggio sarà ridotta al minimo) o quello delle comunicazioni (telecamere di sicurezza bloccate e lista delle task oscurata), altri invece possono essere letali e causare la fine della partita e la vittoria dell'impostore.



Quando si verifica una crisi, compaiono delle frecce rosse lampeggianti ai bordi dello schermo che vi indicheranno la direzione giusta per raggiungere il sistema sabotato e fixarlo in tempo (si spera). All'inizio potreste essere disorientati, ma col tempo riuscirete a mantenere la calma e recarvi nella stanza giusta quasi d'istinto, contribuendo a evitare la catastrofe.