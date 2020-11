Among Us come si uccide? Eliminare gli altri giocatori con l'impostore

Durante una partita di Among Us, oltre a poter sabotare i sistemi della nave , l’impostore avrà anche la possibilità di utilizzare il proprio coltello per cercare di eliminare gli altri giocatori senza farsi scoprire, in modo tale da ridurre il numero degli avversari e avvicinarsi alla vittoria personale.

Per poter uccidere uno dei membri dell’equipaggio quando vi capiterà di vestire i panni dell’impostore, l’unica cosa che dovrete fare sarà avvicinarvi al vostro bersaglio e premere il tasto dedicato all’utilizzo del coltello, posizionato nell’angolo in basso a destra del vostro hud. Quando sarete sufficientemente vicini comparirà una breve animazione, e il vostro avversario perderà la vita istantaneamente: da questo momento partirà un conto alla rovescia di alcuni secondi, di cui dovrete attendere il termine prima di poter utilizzare di nuovo l’abilità di uccidere.

Ricordate che i cadaveri dei giocatori uccisi rimarranno nel punto in cui avrete eseguito la vostra losca azione fino a quando qualcuno non ne segnalerà la presenza, tramite segnalazione diretta o con una chiamata di emergenza in Among Us: quel qualcuno potreste essere anche voi pur nei panni dell’impostore, per cercare di sviare eventuali sospetti nei vostri confronti.