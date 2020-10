Among Us conquista Fall Guys: anche MediaTonic gioca al titolo!

Il party game sembra star conquistando davvero tutti, dai videogiocatori più smaliziati ai novizi del genere, passando per personalità del mondo politico e sviluppatori.

Dopo aver visto in azione una partita ad Among Us con Alexandra Ocasio-Cortez trasmessa dalla nota deputata progressista USA sul proprio Canale Twitch, giunge un'ulteriore sorpresa. A citare il titolo è infatti nientemeno che l'account Twitter ufficiale di Fall Guys: Ultimate Knockout, altro recente fenomeno videoludico esploso su PC e PlayStation 4. A quanto pare, il team di sviluppo del coloratissimo battle royale ha deciso di concedersi una pausa dal supporto post lancio al gioco per dedicarsi ad un'attività alternativa. Quest'ultima altri non è che una partita proprio ad Among Us, con i professionisti di MediaTonic che, a quanto pare, sembravano tutti "incredibilmente sospetti".



Non è data sapersi quale fosse infine l'identità del Traditore nella partita avviata dal team di Fall Guys: Ultimate Knockout, ma il cinguettio non ha mancato di attirare l'attenzione della community. Molti giocatori ne hanno infatti approfittato per chiedere una collaborazione tra i titoli, con l'introduzione di costumi a tema Among Us nel battle royale: chissà che in futuro MediaTonic non scelga di accontentarli? Nel frattempo, sembra che persino Godzilla sia in arrivo in Fall Guys.